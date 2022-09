¡Adiós horario de verano! Diputados aprueban eliminarlo

La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que expide la Ley de los Husos Horarios para establecer un horario estándar y así eliminar el horario de verano.

Con 445 votos a favor, ocho en contra y 33 abstenciones se aprobó la derogación del horario de verano, dejándolo solamente para el estado de Baja California y algunos municipios de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, que están en la franja fronteriza.

Los municipios participantes son: Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza, en Coahuila; Anáhuac, en Nuevo León, así como Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros, en Tamaulipas.

Con esta modificación, cualquier otra entidad federativa podrá solicitar al Congreso de la Unión la aplicación del horario estacional.

Dicha iniciativa fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la cual prevé la derogación de la Ley del Sistema de Horario de 2001.

El diputado Sergio Barrera, del Movimiento Ciudadano, calificó la derogación del horario de verano como un acto irrelevante para solo satisfacer un capricho del Presidente de la República, por lo que anticipó su abstención al voto.

“La inseguridad, la violencia y los feminicidios en niveles más altos que nunca, la crisis del agua, la corrupción y las desigualdades son asa vez más visible y a la soberanía le parece que el dictamen que no puede esperar más es el del huso horario; no es momento de enfrascarnos en una discusión estéril que no tiene ninguna relevancia”, puntualizó.