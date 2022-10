Senado aprueba reforma para prorrogar permanencia del Ejército en las calles hasta 2028

Con 87 a favor y 40 en contra, el pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular que los militares sigan en las calles hasta 2028.

Los 87 a favor fueron de Morena y sus aliados, además del voto dividido del PRI y PRD.



✅ Con 87 votos a favor y 40 en contra, se aprueba el dictamen que extiende el plazo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.



Se devuelve a @Mx_Diputados para su proceso legislativo. ? pic.twitter.com/Ry1dBFq4C2

— Senado de México (@senadomexicano) October 5, 2022

Mientras que los 40 votos en contra fueron del PAN y Movimiento Ciudadano

El dictamen con modificaciones fue devuelto a la Cámara de Diputados para su análisis y discusión.

Previo a su aprobación, en la sesión del Senado, casi a golpes se discutió la permanencia del Ejército en las calles hasta 2028, luego de que la senadora del PAN, Lilly Téllez, llamó “perros” y “hienas” a los senadores de Morenas por “promover la militarización de México”.

Ante los ataques la senadora de Morena, Lucía Trasviña, subió a la tribuna, encaró a Téllez y le manoteó en la cara.

Adicionalmente, los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), Marina (Semar), Seguridad Pública Federal (SSyPC) y Guardia Nacional, estarán obligados a comparecer periódicamente ante una comisión bicamaral de senadores y diputados, quienes evaluarán sus acciones en materia de seguridad.

Con informació de Excélsior