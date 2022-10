AMLO confirma que la Sedena abrirá su propia aerolínea

El presidente Andrés Manuel López Obrador, confirmó los planes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de crear una aerolínea compuesta por 10 aeronaves entre las que se encuentra el avión presidencial.

El mandatario, informó que la empresa estará a cargo de la empresa militar ‘Olmeca-Maya-Mexica’ que administra otras megaobras del gobierno como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), así como los aeropuertos de Tulum y próximamente Palenque y Chetumal.

La aerolínea estará integrada por un total de 10 aeronaves rentadas para transportar pasajeros, pero a ¿dónde se dirigirán los vuelos?

Aunque aún no hay información específica al respecto, López Obrador indicó en conferencia de prensa que la aerolínea abrirá rutas abandonadas por otras aerolíneas como Interjet y Mexicana de Aviación.

“Hay muchos sitios en los que no se puede llegar por avión porque no son atendidos por las líneas actuales; además, ha habido una disminución, pues no sólo fue Mexicana, sino Interjet, y también se han reducido los vuelos de Aeromar. Hay ciudades en donde antes había vuelos y ahora ya no hay”, señaló.