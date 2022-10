A México le hace falta un "presidente norteño": Samuel García

Luego de que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador lo ubicará en una lista de perfiles presidenciables del bloque opositor, el gobernador Samuel García Sepúlveda consideró que a México le hace falta un "presidente norteño" y reconoció que sí tiene el sueño de "arreglar al país" algún día.

En una entrevista para Cambios, conducido por Víctor Martínez, el mandatario estatal aclaró que el camino ahí está y que "el país debería darse el privilegio de tener un Presidente de Nuevo León por primera vez".

Además, Samuel García destacó que hoy en día Nuevo León cuenta con dos "gallos" presidenciables de "color naranja", jóvenes e incorruptibles. De igual forma, refirió en que a México le hace falta una nueva Constitución Federal, un nuevo pacto social en el que se tome rumbo y orden hacia el futuro, y desde luego, un nuevo pacto fiscal para un reparto de recursos más equitativa.

Samuel, a ti el presidente te mencionó, te destapó; por ahí Dante (Delgado) dijo que no era momento. ¿Por ahora no?

"Acá en el norte decimos: ‘¡Déjenlos que hablen!’ Tú ahorita decías: ‘El servidor público’, entonces yo estoy casado con la idea del crecimiento, no esa corriente muy de derecha de ‘¡Mejor que vengan empresarios y nos den tres años de su vida y se regresen!’ Eso no sirve, esto es meterte, mejora contínua, y lo más importante es soñar con tus causas, no el cargo, soñar con tus causas.

"Yo tuve el privilegio de estudiar casi 10 años posgrados, todos enfocados en Nuevo León y en México, yo estoy convencido, tengo la flamita, la pasión, de que México tiene mucho qué dar y los gobiernos lo hemos estancado.

"Estoy convencido de que México requiere una nueva Constitución Federal, la que tenemos es un desastre, un nuevo pacto social, o sea, qué rumbo queremos; cada seis años damos bandazos de izquierda, derecha, así andamos, no tenemos rumbo, no hay planeación, requerimos un nuevo convenio. No puede una persona decidir el 80 por ciento del dinero, es absurdo.

"Entonces, pues sí tengo ese sueño yo de que algún día pueda arreglar al país, pero también estoy convencido que a México le falta un Presidente norteño, México nunca ha tenido un presidente de Nuevo León, es increíble, somos la sociedad más echada para delante, el mejor estado de México, el motor económico de México, entrones, damos resultados, ¿y no nos hemos dado la oportunidad? Pues hoy, lo digo con mucha responsabilidad, pero hoy sí la tenemos, tenemos varios, dos gallos naranjas, jóvenes, incorruptibles... Y ya saben de quiénes hablo.

"Entonces, no quiero decir cuándo, pero ahí está el camino y ojalá en un futuro, cerca o lejano, pueda el país darse el privilegio de tener un Presidente de Nuevo León, o dos; puede ser mi compadre y luego yo, o viceversa, y planear, tener rumbo, que es lo que a este país le falta. Tenemos todo para ser un país primermundista", respondió.