¡Tenemos un Ejército muy leal! AMLO descarta que un militar pudiera ser candidato presidencial

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador descartó que un militar pudiera ser candidato presidencial, pues resaltó que los militares están dedicados a sus tareas y “nuestro Ejército no tiene esas aspiraciones de poder”.

El mandatario enfatizó que el Ejército mexicano “no pertenece, no se deja dominar por los grupos de poder económico y poder político, no es como otros ejércitos”.

Recalcó que el Ejército está enfocado en sus cinco misiones, una de ellas es brindar desarrollo al país. Durante la conferencia de prensa matutina se le cuestionó de las declaraciones de Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, en el sentido que un militar pudiera ser candidato presidencial, y si lo apoyaría.



El Ejército no tiene aspiraciones de poder: AMLO



“No es como otros ejércitos, con todo respeto, este es un ejército, además, surgido del pueblo, por eso hablo de qué es pueblo uniformado, entonces nuestros adversarios alucinan, quisieran que el Ejército dejara de ser leal a las instituciones, leal a la patria, leal al pueblo, pues no lo van a lograr, porque además en esta nueva etapa el ejército en las fuerzas armadas se está consolidando, pero no por el autoritarismo, se están consolidando por su mayor vinculación al pueblo”, argumentó.



El presidente refirió que el ejército tiene cinco misiones, y una de ellas es contribuir al desarrollo del pueblo, además de la defensa nacional, la procuración de la paz interior, y el apoyo del pueblo



“No están pensando en eso los militares, están pensando en ayudar al pueblo, y con un añadido, con respeto profundo a los derechos humanos, que eso es muy importante también y que no se nos olvide, las manchas del Ejército se originaron por decisiones que tomaron, por órdenes que dieron autoridades civiles”, aseguró.



La semana pasada Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, declaró en el Congreso en Hidalgo que “desde luego que un militar puede participar en tareas políticas, puede tener aspiraciones políticas e incluso se presidente de la República, pero para ello deberá participan en procesos electorales, someterse a las urnas”.

Con información de El Heraldo de México