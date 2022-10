Sheinbaum revela que no asistirá al GP de México: es un evento bastante fifí (VIDEO)

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum aseguró que no le gusta ir a la Fórmula 1 y prefiere regalar sus cortesías del GP de México a causas sociales, debido a que es un evento bastante fifí.

Esta semana se llevará a cabo el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez y tendrá como principal atractivo al piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez, sin embargo, para Sheinbaum ese no es aliento para asistir al evento

La jefa de gobierno además de mencionar que es un evento para la alta sociedad, va en contra de los valores de Morena.

“A mí no me gusta ir a la Fórmula 1, cuando nos regalan boletos, ahora que nos van a… ya nos regalaron boletos, pues el primer año se los dimos a niños de PILARES, el segundo año se los dimos a médicos, enfermeras, a trabajadores de la salud, este año se los vamos a dar a niños y niñas de primarias y secundarias”.

“No, a mí no me gusta ir a esos eventos y menos que regalen boletos y eso, ya ven que nosotros estamos en contra de los privilegios; entonces, no me gusta ir a ese evento, aunque nos regalen el boleto, más bien, que lo usen quienes no tienen acceso”, manifestó. “Es un evento que cuesta… no sé, ¿cuánto cuesta el boleto? es bastante ‘fifí’ el evento”.