Salinas Pliego aplaude despido de trabajadores de Twitter tras compra de Elon Musk

El dueño de TV Azteca defendió a Elon Musk, luego de que éste anunció el despido de "cerca del 50%" de sus 7 mil 500 empleados de Twitter", entre ellos a cientos de mexicanos a quienes les envió un meme para darles el aviso.

"Bien, negocios son negocios y ahora que vayan por las granjas de bots y “tropas” que son mercenarios al servicio de políticos y empresas que pagan por golpear y manchar reputaciones!!!", escribió el dueño de Elektra.

Cuando le preguntaron su opinión acerca de que Elon Musk dijo que no compró Twitter para ganar dinero, sino "para ayudar a la humanidad", Salinas Pliego aseguró que la acción del dueño de Tesla debería tomarse como ejemplo, pues se debe despedir a todos los huevones.



"Eso está haciendo al despedir a todos los huevones que no hacían nada... coincido y creo que debemos tomarlo como ejemplo y se debería ir la gente que no quiere trabajar, debe ser feo estar en un lugar donde no te sientes cómodo. Si no les gusta el trabajo, que no trabajen", dijo Salinas Pliego, quien es el tercer hombre más rico de México, después de Carlos Slim y Germán Larrea.



Su comentario encendió las redes sociales, ya que muchos internautas criticaron al dueño de la app Baz, pues aseguraron que él no podía opinar ya que "contrata esclavos y les hace creer que les paga bien y los hace trabajar 12 horas más de 300 días al año".

Sin embargo, hubo otros que coincidieron con él y Elon Musk. "El que no le guste su trabajo o sea hue... que vaya a chi...qui...ti...bum a la bimbomba", "Oiga tío RIchie yo más bien les diría como a mis compañeros cuando trabajaba en su empresa; 'si no puedes, no quieres o no entiendes, no te alquiles", fueron algunos de los mensajes que recibió Salinas Pliego.

Con información de Radio Formula