Ya se investiga al fiscal de Morelos por el caso de Ariadna Fernanda, asegura AMLO (VIDEO)

El presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó que el caso de Ariadna Fernanda López sea atraído por la Fiscalía General de la República (FGR), esto al señalar que ya se investiga la actuación de Uriel Carmona Gándara, fiscal del estado de Morelos, quien en un inicio atribuyó la muerte de la joven a los efectos del alcohol.



AMLO asegura que se está investigando al fiscal de Morelos por omitir información en un caso de feminicidio. pic.twitter.com/UUrISLT2o1

— Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) November 8, 2022



“Mi recomendación es que el asunto lo atraiga la Fiscalía General con un enfoque de derechos humanos para que se resuelva esto lo más pronto posible”, dijo en su conferencia mañanera.



“Se está haciendo una investigación sobre este asunto porque parece que se quiso desviar el móvil y la causa del asesinato. Entonces, se está haciendo la investigación a fondo porque eso no se debe de permitir”, dijo al recalcar que “no debe de quedar sin una investigación de fondo y que no importe para nada qué autoridad fue la que trató de cambiar los hechos, lo sucedido”.

El primer mandatario criticó no solo que Carmona Gándara dijera que el cadáver de Ariadna no presentaba golpes, sino la misma declaración pública. “Cuando sucede una cosa así, por lo general, no declaran los ministerios públicos. No declara ninguna autoridad, esperan. Pero si hubo la declaración, ¿por qué la prisa?”, cuestionó.