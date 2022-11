Monreal definirá si se va de Morena: "diciembre me gustó pa que te vayas"

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, también respondió con la canción Amarga Navidad, de José Alfredo Jiménez, sobre si se mantendrá en Morena, luego de que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, dijo que el legislador debió irse “antier” del partido.

“Vamos a ver, vamos a esperar diciembre, diciembre y sus posadas, porque diciembre me gustó para que te vayas, que sea tu cruel adiós, mi Navidad, no quiero comenzar el Año Nuevo con este, que me hace tanto mal y ya después que pase mucho tiempo, estés arrepentido. Ya mejor no digo nada”, cantó.