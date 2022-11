VIDEO: Esta es la historia desgarradora que contó la mamá de Abner, niñito muerto en el Colegio Williams

Este lunes, Abner Leonardo de apenas seis años de edad, falleció mientras se encontraba al cuidado de sus maestros del Colegio Williams, historia que ha causado eco pues los papás del menor aseguran que hubo negligencia por parte de la institución que señaló que su muerte se produjo por un incidente en la alberca.



@adela_micha

Desgarradora historia… Mamá de niño fallecido en Colegio Williams narra la tragedia.

♬ sonido original - Adela Micha



Juan Leonardo y Marlene Selene, padres de la víctima, levantaron una denuncia en contra del colegio por el delito de homicidio culposo, previamente ambos habían acudido al plantel educativo para exigir que el director diera la cara y obtener una explicación sobre la muerte de su hijo.

En entrevista con Adela Micha, los papás de Abner relataron la desgarradora historia del momento en que fueron informados sobre la muerte de su hijo.

Entre lágrimas la madre de Abner señaló que su hijo murió por asfixia y que el plantel se quiere lavar las manos declarando que su hijo se desvaneció, no despertó y murió.



“Por favor esto no se puede quedar así, mi hijo murió por asfixia, el no murió por otra cosa, el plantel se quiere lavar las manos diciendo que se desmayó, se desvaneció y murió.”



La mamá de Abner señaló que al filo de las 9:15 de la mañana le marcaron del Colegio Williams para informarle de que su hijo había tenido un percance en la piscina y necesitaban saber a donde trasladarlo-



“A las 9:15 me marcan para decirme que mi hijo había tenido un percance en la piscina, les pregunté qué tipo de percance y ellos me dijeron que necesitaban saber a dónde lo iban a trasladar y me dijeron que sus signos vitales estaban inestables y querían saber a dónde trasladarlo, a lo que yo dije trasládenlo al Instituto Nacional de Cardiología”



Además, declaró que pasaron 40 minutos y su hijo no había sido atendido y que solo le informaron que había sido trasladado a un hospital cercano, pero cuando ella llegó Abner ya había muerto.



“Pasaron 40 minutos y mi hijo no estaba todavía en una ambulancia, volví a marcar para preguntar que pasaba y me dijeron que lo habían mandado al Hospital Magdalena Contreras que está a tres minutos del plantel, porque los signos vitales de mi hijo eran inestables, entonces cuando me traslado de cardiología a allá mi hijo ya estaba muerto”



Por último, la mamá de Abner reveló que en el momento del incidente había la presencia de 8 maestros, pero no hicieron nada, por su parte el director del Colegio Williams solo ha ofrecido acompañamiento al caso sin dar respuestas claras.