Solo 10 mil asistentes acuden a Marcha en defensa del INE en CDMX

Este domingo se lleva a cabo la marcha convocada por organizaciones civiles en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) convocó a protestar por el Paseo de la Reforma, de la Columna a la Independencia a la Plaza de la República.

El gobierno de la Ciudad de México reportó una asistencia de entre 10 mil y 12 mil personas en la marcha.

Lo anterior lo informó que el secretario de Gobierno capitalino, Martí Batres, que encabeza realiza el seguimiento de la manifestación, la cual reportó "sin incidentes”.

Desde temprano la avenida Reforma ya se encontraba tomada por los asistentes, desde ancianos hasta niños, muchos de ellos con prendas color rosa, entonaron gritaron consignas a favor del INE y en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“A eso vine a defender al INE; no somos uno, no somos diez, pinche gobierno cuéntanos bien; INE no está solo; INE aguanta el pueblo se levanta.”