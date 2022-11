AMLO aclara que FGR investiga amenaza de muerte en su contra pero, 'el pueblo es mi ángel de la guarda'

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México subrayó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya investiga una amenaza de muerte en su contra, y señaló que “el pueblo es mi ángel guardián”.

Fue durante la conferencia de prensa matutina que el mandatario, sin dar detalles de dicha amenaza, llamó a la calma y pidió a la gente dejar de lado la violencia.

“El pueblo es mi ángel de la guarda. No hay nada que temer y, ya saben, la libertad no se implora, se conquista en santa paz. Esa es la enseñanza de Gandhi, Mandela, Luther King: la no violencia. Ese es el camino: la fuerza, la razón y no odiar, no vernos como enemigos, vernos como adversarios a vencer, no como enemigos a destruir”, pidió el mandatario.