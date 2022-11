‘Esto no se acaba hasta que se acaba’: AMLO le pide a la Selección Mexicana no rendirse vs Arabia Saudita

El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, exhortó a la Selección Mexicana a no rendirse ante Arabia Saudita y asegurar su lugar en octavos en el Mundial de Qatar 2022.

Durante la mañanera, envió buenos deseos al conjunto tricolor que se enfrentará el miércoles en el Estadio Lusail con Arabia Saudita tras perder con Argentina 2-0

“Decirles a nuestros representantes de nuestra Selección Mexicana que adelante, que esto no se acaba hasta que se acaba, que hay que echarse para adelante siempre, no se puede vencer al que no sabe rendirse, ánimo”, expresó.