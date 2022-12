AMLO invita a Bad Bunny a dar concierto gratuito en el Zócalo (VIDEO)

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió al cantante Bad Bunny que abra un espacio en su agenda para dar concierto en el Zócalo de la Ciudad de México, ya que aseguró le dio sentimiento ver a jóvenes tristes que no lograron entrar por la clonación de sus boletos en el Estadio Azteca.

“Aprovecho para decirlo porque él es una gente solidaria el Bad Bunny, tengo antecedentes en su actuación en Puerto Rico y es sensible y decirle que nos dio mucho sentimiento ver a jóvenes tristes que no pudieron entrar porque les clonaron sus boleros, les hicieron fraude, algunos llorando, porque ahorraron durante mucho tiempo para poder comprar sus boletos”, declaró.

El mandatario federal señaló que no podían pagarle, por lo que le piden a Bad Bunny sea como una colaboración.

Por lo que AMLO insistió que, aunque no le puedan pagar, el gobierno se encargaría del escenario y de las luces, además de colocarle una tirolesa en lugar de su palmera volando.

“Ojalá venga no le podemos pagar tendría que ser una colaboración de él nosotros nos encargamos del escenario y de las luces, claro no tan espectaculares porque estuve viendo cómo salió en el Estadio Azteca volando en una palmera, eso sí no se puede acá pero como se llama una tirolesa; esa sí se la podría poner”, aseguró.