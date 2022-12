Atentado contra Ciro Gómez Leyva “se va a resolver”, afirman autoridades de la CDMX

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la investigación sobre el ataque al periodista, Ciro Gómez, se encuentra muy adelantada.

Así lo informó tras la ceremonia y desfile del Día del Policía, celebrada en el Centro Histórico capitalino.

Ante esto. la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, aseveró que se trabaja de manera coordinada con el Gobierno Federal, y dejó en claro que la agresión contra el comunicador “se va a resolver”.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), apuntó que se está “realizando una investigación sólida y concreta para que cuando salgamos a informar avances, estos puedan ser contundentes”.

Gómez Leyva, uno de los periodistas radiofónicos más populares de México, denunció el pasado jueves por la noche que dos personas dispararon en su contra con la “clara” intención de asesinarlo.

“A las 11:10 pm, a 200 metros de mi casa, dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades”, denunció el comunicador en su cuenta de Twitter.