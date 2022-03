El obradorismo en Puebla

Este fin de semana nos visitó el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), con el propósito de cumplir su eficaz método de política pública resumido en la frase “Orden dada no supervisada, no sirve para nada”. Precisamente la supervisión es una de las características del “estilo personal de gobernar” del presidente; otras son, por ejemplo: la territorialidad, la cercanía directa y sin intermediarios al pueblo, a los medios de comunicación o las prolongadas cargas de trabajo para cumplir con objetivos establecidos en la línea del tiempo del sexenio, etcétera. Esta lógica, quizá, emulada de la ‘Presidencia itinerante’ de Benito Juárez y su legendaria carroza o de Lázaro Cárdenas y sus travesías memorables en ‘el olivo’, tren presidencial que lo transportó por todo el país, sirve como ninguna otra para recoger las dolencias y necesidades de la población, acentuar la sensibilidad, y entonces actuar en consecuencia.

La situación geográfica de nuestra entidad la coloca por diversas razones en una de las más relevantes política, económica y culturalmente del país. Su cercanía con la Ciudad de México, la conectividad con los dos mares y el sur del país, las universidades, etcétera, provocan una relación estrecha con los políticos de la Ciudad de México. En esa lógica ‘chilangocentrista’ y en las discusiones más relevantes de la política nacional es que nuestros políticos tienen por un lado su activismo nacional, y por otro el provincial. Quizá esa sea una de las claves del éxito político; ese fue el recorrido, por ejemplo, de nuestro Gobernador que de Presidente del PRD en Puebla pasó a Diputado Federal, dirigente nacional, Senador, y regresó pero para contender por la gubernatura; ejemplos sobran.

Lo anterior lo menciono para resaltar la importancia que tiene Puebla para AMLO y viceversa. Veamos. Tan sólo de su círculo más íntimo encontramos a nuestra paisana Beatriz Gutiérrez Müller, vaya, Obrador conoce las entrañas de la política poblana. Es una de las entidades que mayor número de votos le ha dado históricamente y una de las entidades que mayores cuadros políticos operativos tiene a nivel nacional en el obradorismo, la grilla poblana es en parte la grilla nacional.

Esta relación no es exclusiva del obradorismo. La acción política en el momento de RMV obedecía de igual forma a ambas inercias, o la de Mario Marín, que algunos hasta candidatearon en 2006 a la Presidencia: es decir, todas las fuerzas políticas tienen una relación estrecha con actores nacionales y su militancia gira en ambas, si no el de la generalidad, por lo menos así resulta entre quienes son los más visibles o protagonistas de la escena pública provincial. Por eso, la visita de AMLO a Puebla es como la de un querido vecino, que no hace falta que entre a tu casa para saludarlo por las mañanas, o saber si se desveló o llegó tarde de la chamba.

Para AMLO, Puebla significa actores y sectores específicos en los que resuelve temas de relevancia para la Cuarta Transformación. Estas decisiones impactan en la vida diaria de los poblanos, y son los poblanos los que a su vez se relacionan, aglutinan y ordenan en torno a causas específicas para su propia inercia el obradorismo en Puebla, que sin llegar a ser más vinculante que los actores específicos, existe y subsiste dentro y fuera de Morena.

Ángel Custodio: En mi columna “¿quién audita al auditor?” del 28 de febrero, explicaba que aunque el auditor fue hecho preso por delitos familiares, podrían encontrarse responsabilidades penales por delitos administrativos en un futuro próximo. Así fue. También, que se podrían encontrar irregularidades en las cuentas públicas de 2019 o 2020 en los alcaldes polémicos como Claudia Rivera Vivanco y así fue.