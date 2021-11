Angélica Alvarado ratifica al comisario acosador en el cargo

Las regidoras Aleli Espinoza Guevara y Rubani Denice Morales Álvarez criticaron que la presidenta municipal de Huejotzingo, Angélica Alvarado Juárez, mantenga en el cargo de comisario de Seguridad Pública a Maurilio Vázquez Diego, pese a contar con una denuncia en su contra por acoso sexual y a los señalamientos de malos manejos y corrupción al interior del Penal de la demarcación.

En entrevistas por separado, las regidoras Espinoza Guevara y Morales Álvarez indicaron que recientemente fue certificado en el cabildo, Maurilio Vázquez Diego, como comisario de Seguridad Pública de Huejotzingo, asegurando que su ratificación se logró gracias a que Angélica Alvarado cuenta con la mayoría.

Rubani Denice Morales desestimó que sea la propia presidenta municipal de Huejotzingo, quien defienda la permanencia en el cargo de comisario de Maurilio Vázquez, argumentando una disminución en los índices delictivos en la demarcación, asegurando que ha ocurrido todo lo contrario bajo su mando.

“Hemos visto de manera periódica el incremento de algunos delitos, esto no es mi versión, aparece en ciertas páginas oficiales en donde ha ido incrementado”, dijo Rubani Morales.

Asimismo, la regidora de Ciencia y Tecnología criticó que Maurilio Vázquez se mantenga en el cargo, pese a los señalamientos y denuncias por acoso sexual que existen en su contra desde el 2020.

“Yo como mujer me mantuve en abstención porque no me parece correcto se mantenga en el gobierno, en donde se le ha visto señalado por diferentes mujeres, quienes eran parte del Ayuntamiento anterior que presidía la misma Angélica Alvarado, sin embargo, hoy en día se debería de verificar si es una persona idónea para estar en ese cargo, se debe revisar el antecedente que tiene” destacó Morales Álvarez.