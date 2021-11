Turistas estallan vs Brillafest de Atlixco: es caro y no vale la pena

Turistas que asistieron al Brillafest, se quejaron por el alto costo de entrada y demás servicios, asegurando que no vale por lo que se ofrece.

Altos costos y muy poco espectáculo revelaron turistas que llegan a presenciar el evento de Brillafest en Atlixco en donde solo por entradas pagan hasta 2 mil pesos y no tienen el beneficio pues comentan que hay muy pocas luces y figuras monumentales.

En redes sociales varias familias han manifestado que no ven el costo-beneficio de este evento que anuncian como el mejor y de que hay diversas luces, pero no corresponden a la iluminación de lo que anuncian por lo que señalaron que deberían ser verificados por la Profeco pues no tienen lo que ofrecen.

Turistas alertaron a quienes deseen asistir a Brillafest que tomen sus precauciones y verifiquen antes de animarse a asistir, pues desde que llegan es el cobro del estacionamiento, cobro por tomarse foto, cobro por casi todo, más aparte lo que uno quiera consumir al interior del lugar es más costoso aún.