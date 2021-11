Comerciantes se manifiestan vs Paola Angón por no permitirles vender en temporada navideña

La tarde de este lunes, un grupo de comerciantes del municipio de San Pedro Cholula, se manifestaron en las instalaciones de Caballero Águila en contra de la edil Paola Angón Silva. Ya que acusan que la alcaldesa no les está permitiendo realizar sus ventas de la temporada navideña en el zócalo del municipio.

En ese sentido, los manifestantes acusaron que Angón Silva los está enviando a la plancha del Parque Soria Xelhua, sin embargo, aseguran que en dicha zona del municipio es muy baja la afluencia de los visitantes, lo cual, afecta directamente sus ventas.

"Queremos que no nos mande al Parque Soria, pues no hay gente en ese lugar y afecta nuestras ventas, por eso pedimos que nos dejen vender en el zócalo, pero la presidenta no nos da ninguna respuesta ni nos da la cara", dijo una de las manifestantes.