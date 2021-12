Emite Protección Civil de Texmelucan recomendaciones ante temporada invernal

En esta temporada invernal y como parte del plan de emergencias y las medidas de prevención para evitar padecimientos y defunciones a causa de las bajas temperaturas, el Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan presidido por Norma Layón, a través del Centro Integral de Gestión de Riesgos y Protección Civil emite las siguientes recomendaciones:

ANTES Y DURANTE LA ÉPOCA DE HELADAS:



Mantenerse atento a la información meteorológica que se transmita en los medios de información



Informar a las autoridades sobre la localización de grupos o personas sujetas a riesgo • Fomentar las medidas de autoprotección: vestir ropa gruesa, cubrir todo el cuerpo, comer frutas y verduras amarillas



Contar con combustible suficiente para calefacción



Procurar tener cobijas suficientes para cubrirse por las noches



Solicitar información sobre la ubicación de refugios temporales



Permanecer en resguardo y procurar salir solo en caso necesario



Abrigarse con ropa gruesa



Usar chimenea, calentadores u hornilla siempre y cuando el lugar se encuentre bien ventilado para evitar algún tipo de intoxicación



Consumir alimentos ricos en proteínas



QUÉ HACER EN CASO DE AFECTACIÓN POR FRÍOS INTENSOS



Generar calor a través del movimiento corporal: mover las extremidades • Beber líquidos en cantidades suficientes



Abrigarse y mantenerse bajo techo



Sumergir las extremidades en agua a temperatura ligeramente superior a la del cuerpo • Consultar al médico o acudir al Centro de Salud en caso de ser necesario



Cubrir boca y nariz al salir para evitar cambios bruscos de temperatura



QUÉ HACER EN CASO DE SALIR DEL HOGAR EN TEMPORADA DE FRÍOS



• Apagar la chimenea, braseros, calentadores u hornillas de petróleo o gas • Apagar el árbol de navidad





• Alejar a los niños de cualquier tipo de calentador



• Cobijar muy bien a niños, ancianos y personas con capacidades diferentes



RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD



No encender estufas, anafres de combustión, de gas o carbón dentro de las habitaciones que carezcan de ventilación adecuada



Almacenar con anticipación gas, leña y/o carbón para prevenir la falta de abastecimiento



Almacenar agua y alimento para cinco días



Prevenir el abastecimiento de medicamentos para personas que lo requieren • Tener siempre a la mano: radio con baterías, linterna, soga y cerillos • Sellar puertas y ventanas con papel periódico para evitar cruces de corrientes



Además de lo anterior, se exhorta a la población a no relajar las medidas de prevención por COVID-19: usar cubreboca, lavarse las manos frecuentemente, usar gel antibacterial con base de alcohol, no saludar de beso ni de mano, evitar sitios muy concurridos y no compartir alimentos, vasos y/o cubiertos.

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan reitera su ocupación por el bienestar de la ciudadanía texmeluquense e invita a adoptar estas medidas de precaución durante la temporada invernal.