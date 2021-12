Edmundo Tlatehui confía que ex secretarios aclaren observaciones de la Entrega-Recepción

Edmundo Tlatehui Percino aseguró que al interior del Ayuntamiento de San Andrés Cholula concluyó la revisión documentos de la Entrega-Recepción, por lo que aseguró que los funcionarios de la anterior administración municipal cuentan con un plazo de 10 días hábiles para solventar las observaciones realizadas.

En entrevista, el presidente municipal de San Andrés Cholula dijo que durante el proceso realizado con la anterior administración a cargo Karina Pérez Popoca, se encontraron algunas presuntas irregularidades y observaciones, las cuales aseguró ya fueron notificadas a los ex servidores públicos morenistas.

En ese sentido, Tlatehui Percino indicó que los ex funcionarios públicos de la pasada administración municipal en San Andrés Cholula que ya fueron notificados, cuentan con un plazo de diez días hábiles para solventar dichas observaciones.

Además, cuestionado respecto a las irregularidades encontradas y las observaciones realizadas al término de la revisión del proceso, Edmundo Tlatehui evitó dar mayores detalles asegurando que esperará a que estas sean solventadas por los ex secretarios de la administración municipal morenista.

Asimismo, el presidente municipal sanandreseño manifestó que, en caso de que algún ex funcionario haga caso omiso a solventar estas observaciones, procederán conforme a la ley ante las instancias correspondientes.

"Respetaré los tiempos, espero tener buena respuesta por parte de los ex secretarios, y de no ser así, entonces me veré obligado a hacer públicos todos los señalamientos que se encontraron en el proceso de Entrega-Recepción", finalizó Edmundo Tlaetehui.