Gerardo Sánchez echa la casa por la ventana para festejar su cumpleaños

Aunque el presidente municipal alega que el Ayuntamiento no tiene recursos ni para pagar la nómina, se consintió celebrando a lo grande

Gerardo Sánchez Aguilar, presidente municipal de Coronango, echó la ‘casa por la ventana’ para festejar su cumpleaños el pasado fin de semana con más de 200 invitados; todo esto mientras ‘se tira al piso’ constantemente para acusar que le heredaron un Ayuntamiento sin recursos; y mantiene a la unidad habitacional Misiones de San Francisco sumida en una crisis de servicios públicos.

Fue a través de redes sociales, que los pobladores de Coronango exhibieron la fiesta de cumpleaños realizada por el presidente municipal Gerardo Sánchez el pasado domingo 5 de noviembre.

Esta fiesta, a la que acudieron más de 200 invitados, estuvo amenizada por diversos grupos musicales y mariachis, además de que se ofrecieron diversos platillos a los asistentes.

Gerardo Sánchez festejó su cumpleaños fastuosamente, a pesar de sus quejas porque el Ayuntamiento de Coronango no cuenta con recursos económicos ni para pagar la nómina, debido a que el ex presidente municipal Antonio Teutli Cuautle no le dejó nada de dinero en la caja del municipio.

Además, cabe recordar que actualmente el gobierno de Sánchez Aguilar ha demostrada su ineficiencia e incapacidad al mantener sumida en una crisis de servicios públicos a la zona habitacional de Misiones de San Francisco, la cual además está infestada de ambulantes con la complacencia del Ayuntamiento de Coronango.

Asimismo, el festejo de cumpleaños del presidente municipal generó molestias entre los habitantes de Coronango, quienes le reclaman que a casi dos meses de haber asumido las riendas del municipio, éste no ha presentado su plan de trabajo, ni su programa para los primeros cien días de la administración.