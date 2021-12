Bajo análisis la información entregada por Karina Pérez para solventar observaciones: Edmundo Tlatehui

Fue en días pasados cuando la ex presidenta municipal acudió a la sede del Ayuntamiento para entregar la documentación requerida para responder a los señalamientos hechos en el proceso

Edmundo Tlatehui Percino aseguró que el personal del Ayuntamiento de San Andrés Cholula se encuentra en el análisis de la documentación presentada por la ex presidenta municipal Karina Pérez Popoca para solventar las observaciones hechas en la revisión del proceso de Entrega-Recepción y confirmó que será la próxima semana cuando dé a conocer los detalles de este procedimiento marcado en la Ley.

En entrevista, el edil sanandreseño refirió que algunas de las observaciones realizadas a la pasada administración fueron gastos que no fueron justificados, por lo que dijo, se solicitó toda la información sobre los montos no justificados a los ex funcionarios de la administración de Karina Pérez.



"Tenemos que analizar en estos días la información otorgada por la administración pasada, y será la próxima semana cuando demos a conocer todos los detalles sobre lo que se nos entregó durante el proceso de Entrega-Recepción", dijo Edmundo Tlatehui.



Asimismo, Tlatehui Percino evitó dar a conocer el monto que se deriva de las observaciones realizadas a la documentación dejada por la administración de la morenista Karina Pérez como parte del proceso de Entrega-Recepción, asegurando que estos datos los dará a conocer cuando concluya la revisión.



"Daremos a conocer todos los detalles de acuerdo a los tiempos y una vez que se haya revisado la información que fue entregada por la ex presidenta municipal. Por el momento debemos esperar que todo fluya conforme a los tiempos necesarios", refirió Tlatehui Percino.



Fue en días pasados cuando la ex presidenta municipal Karina Pérez acudió a la sede del Ayuntamiento de San Andrés Cholula para entregar la documentación que le fue requerida por la administración de Edmundo Tlatehui Percino como parte de la revisión del proceso de Entrega-Recepción que se realiza en esta demarcación.