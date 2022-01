Paola Angón defrauda a cholultecas con el sorteo predial en San Pedro Cholula

Vecinos del municipio de San Andrés Cholula, denunciaron que hubo fraude en el sorteo de predial de este 2022, realizado por el actual ayuntamiento encabezado por la edil Paola Angón Silva.

Fue a través de redes sociales que se dieron a conocer varias denuncias, donde los ciudadanos señalaron que al realizar sus pagos en ningún momento se les hizo entrega de los boletos para entrar a la rifa anunciada por la edil cholulteca.

“Hoy fui a pagar mi impuesto predial a San Pedro Cholula y me llevo la sorpresa que no están entregando los boletos para el sorteo, las cajeras no tienen información clara de cuándo entregarán los boletos, que según nos van a marcar. Eso de la rifa se va a prestar a puro fraude”, señalaron los ciudadanos.