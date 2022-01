Presidente de Tepeojuma deja sin juguetes a niños en Día de Reyes

El presidente municipal de Tepeojuma, Daniel Domínguez Alarcón, dejó sin juguetes a los pequeños este 6 de enero, las autoridades señalaron que compraran los juguetes de su propio dinero.

Fue la inspectora Carolina Medel de El Pedregal, quien informó que año con año antes de acercarse la fecha del 6 de enero, la presidencia municipal de Tepeojuma entregaba juguetes y obsequios para los niños, para no pasar desaparecido el festejo, incluso había en cada comunidad partida de rosca y botargas.

“Año con año el festejo era inmenso, al menos en mi comunidad, asistían botargas, partida de rosca y entrega de juguetes para todos los niños, ahora no, pues el presidente Daniel jamás hizo algo similar” señaló.

Por lo anterior, tanto ella como otras comunidades optaron por ir a comprar juguetes con su propio dinero, pues es la primera vez que un alcalde no entrega obsequio a las comunidades.

“No nos mandaron oficio, ni reunión, es decir, nada y según van a dar, pero no sé sabe nada, hasta el momento, el alcalde no recibe a nadie, dicen que no está y que anda muy ocupado, la única que recibe es la secretaria general” citó un presidente auxiliar.