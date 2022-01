Comerciantes del mercado Cosme del Razo acusan extorsiones por parte de funcionarios de Paola Angón

Comerciantes del mercado Cosme del Razo manifestaron ser víctimas de una serie de amenazas, malos tratos e intentos de extorsión por parte de funcionarios de la administración municipal a cargo de la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Paola Angón Silva, asegurando que estos trabajadores del Ayuntamiento les exigen dinero y cuotas para permitirles continuar vendiendo sus productos en este lugar.

En rueda de prensa, comerciantes del Mercado Cosme del Razo denunciaron ser víctimas de un cobro excesivo y abusivo de cuotas por parte de servidores públicos, quienes presuntamente los amenazan con quitarles sus lugares para vender sus productos si no pagan.

Incluso, aseguraron que los propios funcionarios públicos del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, actúan en complicidad con el administrador del mercado, Arturo Juárez Papaqui, para cobrar estas cuotas, incluso con amenazas y violencia física y verbal.

En ese sentido, uno de los comerciantes inconformes denunció que el actual administrador del mercado, Juárez Papaqui, ha insultado y agredido físicamente a mujeres vendedoras de la tercera edad.

“Nuestros derechos han sido pisoteados, hemos metido escritos desde la pasada administración y en lo que va del nuevo gobierno municipal, pero no nos hacen caso. Hemos llevado pruebas de cómo está la situación en el mercado, no han querido hacer nada, nos reprimen, todo es contrariedad. Todo porque no queremos soltar chayotes ni dejarnos guiar por la corrupción”, dijo uno de los inconformes.