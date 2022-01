Ariadna va vs la corrupción de Memo Velázquez: más de 2 mil observaciones en Atlixco

La presidenta municipal de Atlixco detalló que de las 2 mil 120 irregularidades detectadas en el proceso de Entrega-Recepción con la administración del ex edil panista, un total de mil 794 son de alto riesgo e implican un posible daño patrimonial en agravio del Ayuntamiento

El expresidente municipal Guillermo Velázquez Gutiérrez dejó una deuda de 62 millones de pesos al Ayuntamiento de Atlixco, además de que su administración cuenta con más de 2 mil 120 observaciones dentro del proceso de Entrega-Recepción, por lo que incluso ya existen dos denuncias penales en contra de ex funcionarios de la administración panista por un posible daño patrimonial superior a los 15 millones de pesos.

En rueda de prensa la presidenta municipal atlixquense Ariadna Ayala Camarillo, detalló que de las 2 mil 120 irregularidades detectadas en el proceso de Entrega-Recepción con la administración del ex edil panista, un total de mil 794 son de alto riesgo e implican un posible daño patrimonial en agravio del Ayuntamiento de la demarcación.

En ese sentido, Ariadna Ayala comentó que de manera preliminar, se calcula que el daño patrimonial ocasionado por el gobierno de Guillermo Velázquez al Ayuntamiento de Atlixco asciende a más de 15 millones de pesos.

Asimismo, explicó que, de las 2 mil 120 observaciones realizadas a la administración de Velázquez Gutiérrez, 899 fueron en el área de Obra Pública, 92 en contratos y adjudicaciones directas y 85 dentro de la nómina debido a que detectaron a diversas personas que cobraban en el Ayuntamiento de Atlixco y presuntamente nunca se presentaron a trabajar.

Ariadna Ayala indicó que hasta el momento, algunos de los servidores públicos de la administración del ex presidente municipal han resuelto las observaciones logrando aclarar el destino de los recursos del Ayuntamiento; sin embargo, la alcaldesa morenista aseguró que en contraste ya existen al menos un par de denuncias penales en contra de ex funcionarios municipales que no lograron solventar dichas observaciones.



“Prueba de estos hallazgos hemos logrado que servidores públicos de la administración pasada reintegren un millón 685 mil 125 y se han presentado las dos primeras denuncias en contra de funcionarios públicos.



Asimismo, Ayala Camarillo indicó que la administración municipal a cargo del panista Guillermo Velázquez heredó una deuda de 61 millones 945 mil 357 pesos que se paga mes a mes.