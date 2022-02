No iniciaré persecuciones, pero si hay anomalías serán denunciadas: advierte Angón a Arriaga (VIDEO)

Paola Angón aseguró que no iniciará una persecución política en contra de su antecesor en el Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Luis Alberto Arriaga Lila; sin embargo, la presidenta municipal de esta demarcación dejó en claro que, en caso de que encuentre cualquier tipo de anomalía o daño patrimonial su administración trasladará el caso ante las instancias correspondientes para que se actúe conforme a la Ley.

En entrevista para los Súper Troles Tóxicos de Diario Cambio, Angón Silva indicó que una vez concluido el proceso de Entrega-Recepción con la administración del ex presidente municipal Luis Alberto Arriaga, se detectaron un total de 160 observaciones.

En ese sentido, Paola Angón indicó que dichas observaciones se encuentran bajo el análisis de la Contraloría Municipal, asegurando que, en caso de encontrar cualquier tipo de anomalía, éstas serán denunciadas ante las instancias correspondientes.

Cuestionada respecto a las irregularidades detectadas durante dicho proceso de Entrega-Recepción, Paola Angón comentó que una vez que están identificadas y sustentadas serán dadas a conocer públicamente.

“Son varias que en su momento y que estén bien identificadas se darán a conocer, porque no voy a encubrir nada”, añadió la presidenta municipal de San Pedro Cholula.

Finalmente, Paola Angón indicó que su administración no pretende poner en marcha una cacería en contra de la administración del ex edil Arriaga Lila; sin embargo, insistió y advirtió al morenista que, en caso de detectar cualquier anomalía ésta será puesta en la mesa de la autoridad competente.

“Sí quiero ser muy clara que, yo no vine a cortar cabezas, ni vine a buscarle los pies a nadie, yo vengo a hacer mi trabajo y si algo brinca obviamente eso se pondrá sobre la mesa, pero yo no vine a buscarle nada a absolutamente nadie, yo vengo a trabajar y a que me dejen trabajar”, concluyó la alcaldesa cholulteca.