200 estudiantes no regresaron por pandemia y crisis económica en Atlixco, señala director de prepa BUAP

David Raúl Moctezuma Aguilar señaló que 200 estudiantes de la preparatoria regional Simón Bolívar ya no regresaron tras estar confinados dos años y por la situación económica.

Más de mil 500 estudiantes regresaron a la preparatoria regional Simón Bolívar, pero no todos pudieron hacerlo, ya que hay estudiantes que tuvieron que dejar las aulas porque sus padres murieron, la falta de apoyos económicos, o porque no se acoplaron a las nuevas tecnologías, provocando que en el periodo de encierro no pudieran tomar sus clases virtuales.

Tal como el caso de José, ahora ex estudiante de la Simón Bolívar, ya no pudo continuar tomando clases porque su padre enfermó de covid-19 y él, al ser hijo único, tuvo que ponerse a trabajar para ayudar a su madre, porque los medicamentos eran costosos además de que las secuelas empeoraron su situación económica.



“Al menos 200 estudiantes ya no regresaron al campus BUAP, luego de que durante dos años estuvieron en confinamiento”, señaló en entrevista el director de la preparatoria regional David Raúl Moctezuma Aguilar.

“Ahora junto con este regreso, regresan los nuevos retos, de aprovechar el tiempo, reforzar conocimientos y tratar de que retomen las clases que no haya comprendido”, afirmó el director.



Por otra parte, agregó que sí habrá examen de admisión para los jóvenes de nuevo ingreso y se está pugnando para que también haya cambios a otros grados, aunque eso es disposición de la misma BUAP y se tendría que generalizar en todos los niveles y preparatorias del estado adheridas a la máxima casa de estudios.