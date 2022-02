Dan de baja en San Martín Texmelucan a 36 policías acusados de actos de corrupción

En el último año en el municipio de San Martín Texmelucan un total de 36 elementos han sido dados de baja de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad por presuntos actos de corrupción, de los cuales 28 pertenecían al área de tránsito, aseguró el comisario de la demarcación, Juan Valentín Morales Alducín.

En entrevista, Morales Alducín aseguró que desde su llegada al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad se ha vigilado el actuar de los elementos de la Policía Municipal, así como de los agentes de Vialidad de la demarcación para que estos no incurran en actos de corrupción.

El comisario de Seguridad Pública en San Martín Texmelucan indicó que a un año de que asumiera el cargo, un total de 36 elementos han sido dados de baja de la corporación por incurrir en prácticas ilegales durante el ejercicio de su cargo.

Juan Valentín Morales detalló que de las 36 bajas, 28 corresponden a la dirección de Tránsito y Vialidad, mientras que los ocho restantes, precisó, formaban parte de la Policía Municipal de San Martín Texmelucan.

“Con estos números se confirma que se están cuidando el tema del desempeño y conductas de los elementos, todo aquel elemento que no pueda apegarse a los nuevos lineamientos es dado de baja. No es agradable despedir gente, pero el tema debe de ser valorado por los elementos antes de cometer algún acto no adecuado para un servidor púbico”, expuso el comisario de Seguridad Pública en Texmelucan, Juan Valentín Morales.