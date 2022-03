No he recibido información sobre la instalación de la réplica de la Capilla Sixtina: Paola Angón

La presidenta municipal de San Pedro Cholula, Paola Angón Silva, señaló que hasta el momento no ha recibido información por parte del Gobierno del Estado de Puebla sobre la llegada de la capilla Sixtina a su municipio, indicando que el gobernador Luis Miguel Barbosa no le ha dado ningún aviso sobre este tema.

Fue el 17 de febrero cuando el edil de San Andrés Cholula, Edmundo Tlatehui Percino, anunció que en conjunto con el gobierno municipal de San Pedro Cholula a cargo de Paola Angón, arribaría la replica de la Capilla Sixtina a estas dos demarcaciones de la zona conurbada de Puebla.

Al respecto, la alcaldesa de San Pedro Cholula comentó que hasta el momento no cuenta con ningún tipo de información sobre la llegada de este atractivo turístico-religioso a su municipio.

Sin embargo, Paola Angón aseguró que prevé que en los próximos días el gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa, le proporcione mayor información respecto a los avances de la propuesta para que la capilla Sixtina sea instalada en las Cholulas.

"Aun no tengo mucha información sobre ese tema, pues el Gobierno del Estado no me ha proporcionado más información por eso es que aún no he dicho nada al respecto. Espero que en los próximos días ya cuente con más datos y pueda darlos a conocer", dijo la edil panista de San Pedro Cholula.