Participa en la carrera "siempre fuertes" que promueve la igualdad y equidad de género en Atlixco

Como parte de las actividades del Mes de la Mujer, el Ayuntamiento de Atlixco, presidido por Ariadna Ayala, realizará la carrera “Siempre Fuertes” de 5 y 10 kilómetros, el próximo domingo 20 de marzo, con el objetivo de promover la igualdad y equidad de género.

La Jefatura de Educación y Deporte informó que, aunque esta carrera se desarrolla en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se incluirá la participación de jóvenes y personas adultas de ambos sexos a fin de ofrecer igualdad de condiciones en el deporte.

El cupo será de 200 participantes y podrán inscribirse en la Unidad Deportiva La Alfonsina, en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a viernes, o bien llamar a los teléfonos 2446887478 y 2441262117, el costo de recuperación será de 150 pesos, los competidores recibirán su playera, medalla y número de corredor.

La competencia iniciará a las 8 de la mañana con salida en Palacio Municipal, dará vuelta al zócalo de la ciudad, para continuar por Avenida Hidalgo y Calzada 16 de Septiembre, hasta llegar a la calle 25 Norte, de ahí subirá sobre la 3 Poniente y retornará en el paraje conocido como Rancho Gamboa, con regreso sobre la 3 poniente hasta la 23 sur, bajando nuevamente por la Avenida Hidalgo hacia el zócalo, sumando un total de 5 kilómetros de recorrido, para la carrera de 10 kilómetros se recorrerá dos veces la misma ruta.

Las categorías para la carrera de 5 kilómetros serán juvenil, libre y máster, en la cual solo podrán competir deportistas locales, mientras que, para los foráneos, se abrirá la competencia de 10 kilómetros con categorías, libre, máster y veteranos. Los ganadores serán acreedores a incentivos económicos.