Paola Angón le echa la mano a Filomeno y lo va a asesorar

La presidenta municipal de San Pedro Cholula, Paola Angón Silva, aseguró que en los siguientes días se iniciarán las mesas de trabajo con el Ayuntamiento de Cuautlancingo para poner en marcha la limpieza de los ríos que pasan en ambas demarcaciones e implementar estrategias conjuntas para hacer llegar servicios públicos a la gente que vive en los límites de estos municipios.

En entrevista, la edil cholulteca de extracción panista destacó la importancia de hacer llegar los servicios públicos al cien por ciento de los habitantes de ambas demarcaciones, por lo que Paola Angón aseguró encontrarse en la mejor disposición para trabajar de manera conjunta con su correligionario y homólogo de Cuautlancingo, Filomeno Sarmiento.

Sin embargo, Angón Silva criticó la falta de acciones por parte del Ayuntamiento del municipio vecino de Cuautlancingo, externando su preocupación ante la falta de servicios públicos para la población que habita en los límites de esta demarcación y en San Pedro Cholula.

“Para mí es preocupante que los ciudadanos no tengan los servicios porque no me compete a mí, le compete al de enfrente. Hoy tenemos esa voluntad política para hacer un gran equipo para que los servicios lleguen a todos los ciudadanos, para eso estamos”, dijo Paola Angón.

Cabe mencionar que desde hace varias administraciones atrás ha existido un conflicto entre ambos municipios sobre los límites territoriales, mismo que desde hace años no se ha podido resolver y que ha perjudicado directamente a la ciudadanía que habita en la zona limítrofe de ambos municipios al no contar con todos los servicios públicos.

Por tal motivo, la edil panista se ha percatado de dicha situación, sobre todo en las zonas de las juntas auxiliares Rafael Ávila Camacho y Santiago Momoxpan, pues son en dichos puntos donde se unen ambos municipios y que por décadas han estado en el abandono.