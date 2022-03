Karina con delirio de persecución: reaparece para defenderse, pero nadie la ha acusado de corrupción (VIDEO)

La defensa de Pérez Popoca se da un día después de que el actual edil sanandreseño revelara que existen denuncias en contra de ex funcionarios públicos de la anterior administración morenista tras detectar anomalías en la entrega-recepción

La ex presidenta municipal de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, salió a defender su administración asegurando que no cometió ningún tipo de irregularidad o acto de corrupción durante su periodo al frente de esta demarcación, luego de que el actual alcalde Edmundo Tlatehui Percino indicara que existen denuncias en contra de ex funcionarios del Ayuntamiento a cargo de la morenista por presuntas anomalías detectadas durante el proceso de entrega-recepción.

Fue por medio de una transmisión en vivo a través de Facebook que Pérez Popoca salió a dar la cara para rechazar que su gobierno haya incurrido en algún tipo de anomalía, tal y como lo ha dado a entender en los últimos días la administración a cargo de Edmundo Tlatehui.



“Durante todo este tiempo lo único que hice fue cumplir con todas estas responsabilidades que asumimos cuando tomamos el cargo de autoridad municipal (…) si no salí antes a realizar antes algún tipo de señalamiento fue porque respeté la democracia, esta alternancia, y le permití a la nueva autoridad municipal asentar su mecanismo de gobierno, demostrar en los hechos tener la capacidad de sacar adelante las acciones que dejamos y dar continuidad a la gobernabilidad”, dijo Karina Pérez.



En ese sentido, la ex alcalde morenista informó que al término de su administración se dejó una base de 50 millones de pesos para el gobierno entrante, aunado a que destacó que su gobierno no heredó ningún tipo de deuda.



"Al término de nuestra administración se dejó un monto de 50 millones de pesos al actual gobierno municipal, con lo cual se pagarían las primeras nóminas de los integrantes de su gestión. Además, no se dejó deuda pública y fueron utilizados correctamente los recursos federales", añadió la ex presidenta municipal de San Andrés Cholula.



Asimismo, Pérez Popoca indicó que se dejaron un total de seis obras públicas pendientes, las cuales tenían un 80 por ciento de avances, por lo cual, a la nueva administración sólo le tocaría entregarlas. De tal forma que la ex alcaldesa morenista dejó en claro que no existieron irregularidades dentro de su administración como se ha querido dar a conocer.