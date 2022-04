Prepara Ariadna Ayala consulta ciudadana para colocación de parquímetros en el Centro Histórico de Atlixco

En el municipio de Atlixco la presidenta municipal Ariadna Ayala prepara una consulta ciudadana a fin de que se ponga a consideración la propuesta de la colocación de parquímetros, mismos que podrían evitar el problema de tráfico en el centro histórico al mismo tiempo que reunir recursos para su dignificación.

En entrevista la presidenta declaró que si bien es cierto que se analiza la posibilidad de que existan parquímetros en Atlixco, primero se realizará una consulta para que la población apruebe o rechace esta propuesta ya que no se trata de ninguna imposición.

En este sentido comentó que dicha consulta a la población va de la mano con la de impulsar que el comercio del centro tenga un mayor consumo a partir de que los visitantes encuentren con mayor libertad el estacionamiento, y se libere en cierto tiempo ya que muchos de los comerciantes dejan su vehículo todo el día y es hasta en su propio perjuicio porque no permiten que haya derrama económica al estar tanto tiempo estacionados y los turistas no tienen donde quedarse.

Otro de los puntos positivos que observa la comuna es que, si se decidiera la colocación, a partir de la aprobación de la población, lo recaudado serviría para mejoramiento de imagen urbana y rescate del centro histórico.

“A mí me importa mucho lo que opine la población, pero estamos explorando en virtud de que ahorita viene un mejoramiento urbano y la gente tiene que ver que realmente se lleve a cabo la mejora de manera global, pero esto no se va a decidir solo, esto es bajo una consulta pública, y que en caso de que exista una resistencia de la gente, no se llevaría a cabo. No es una imposición ni es un negocio de nadie, es salvaguardar los intereses de los atlixquenses, con transparencia, sin corrupción y sin beneficios particulares” agregó la presidenta.