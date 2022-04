Alejandro Oaxaca muestra su lado miserable: se opone a programa de desayunos para niños de escasos recursos

La regidora morenista, Sandra Hernández Romano arremetió en contra de su compañero de Cabildo Alejandro Oaxaca Carreón al calificar su actitud como inmadura y repleta de ‘niñerías’, luego de que éste exhibiera su miseria humana al abstenerse de votar a favor de la aprobación del programa de asistencia alimentaria dirigido a niños de escasos recursos de San Pedro Cholula, únicamente bajo el argumento de “no poder” apoyar esta propuesta de la alcaldesa Paola Angón Silva.

Fue durante la Sesión Ordinaria de Cabildo realizada el pasado lunes 3 de abril, en donde el regidor de Migración, Alejandro Oaxaca se emberrinchó y se negó a respaldar esta propuesta, asegurando que la presidenta municipal Paola Angón jamás le entregó personalmente el proyecto para poner en marcha el programa de desayunos escolares calientes y fríos, para alumnos de escasos recursos.

Ante esto, Oaxaca Carreón se abstuvo de votar a favor de este proyecto indicando únicamente ‘no poder’ apoyar la entrega de desayunos a los niños cholultecas de escasos recursos.

Ante esto, en entrevista con CAMBIO, la regidora de Derechos Humanos de San Pedro Cholula emanada de Morena, Sandra Hernández Romano, criticó la actitud asegurando que lo único que busca es desestabilizar las sesiones de Cabildo y hacer que la alcaldesa Paola Angón caiga en su juego.

“Él dijo que se abstenía, debido a que la presidenta no daba la información personalmente (…) desagraciadamente no coincidimos con los mismos ideales, yo tengo la bandera bien puesta por un camino de lucha que es ayudar a los más necesitados y con él (Alejandro Oaxaca) no coincidimos y no somos un equipo como tal”, indicó Hernández Romano.