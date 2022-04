Realizarán los altares de Dolores en diversas iglesias para que turistas visiten Atlixco

Debido a que no hay actividades de Semana Santa como la presencia de los Engrillados por las calles y los tapetes de aserrín, realizarán los altares de Dolores en diversas iglesias para que los turistas tengas sitios por visitar y sobre todo conocer estos bienes inmuebles, algunos, cerrados por las afectaciones del 19s.

En este año serán diferentes las actividades en Atlixco, como medida de atención y prevención por el tema de la pandemia. Los engrillados del ex convento de San Francisco no estarán en las calles, si no que a puerta cerrada permanecerán haciendo su penitencia, por los tanto los tapetes no van a ser instalados por los vecinos.

Serán seis altares de Dolores los que van a estar instalados, cada uno con diversos adornos, cuidando los detalles y las características peculiares de estos altares como los vasos de vidrio soplado de colores, cartonería y papel picado.

Héctor Milián Téllez miembro de la organización de esta actividad, explicó que al no haber el viacrucis y acordando con el apoyo del sacerdote Alfredo, se organizaron para llevar a cabo estos altares que a su vez permitirán abrir las puertas de templos que estaban cerrados como el de San Juan de Dios, La Soledad, la Tercera Orden, en San Francisco y dos más en la casa de Héctor ubicada en la 9 sur entre la 3 y 5 norte en el centro de Atlixco.