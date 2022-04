Ariadna Ayala entrega nuevos uniformes para el departamento de limpia y alumbrado público en Atlixco

La presidenta municipal Ariadna Ayala Camarillo realizó la entrega de 100 kits de uniformes a personal del departamento de limpia y alumbrado público e informó que ya contarán con servicio médico del ISSSTEP.

Dicho kit incluye pantalón, camisa, chaleco y botas, con el que se busca dignificar a los trabajadores, pero también el que la sociedad respete el trabajo que ellos hacen.

La presidenta felicitó al departamento asegurando que el uniforme significa respeto a su trabajo y dignificación, pero también pidió un esfuerzo mayor porque ahora se aplicará el reglamento y se aplicaran multas para quienes sean detectados haciendo montoneras, esto último celebrado con aplausos por parte de los trabajadores.

Agregó que desde que inició esta administración se han hecho esfuerzos financieros, porque las arcas se las entregaron vacías, dicho esfuerzo se ve reflejado en la entrega de los uniformes y el poder darles servicio médico que ahora es el ISSTEP.



“Esto es una gran familia, por eso debemos sentirnos orgullosos de este municipio, cuiden su trabajo, háganlo con pasión, los atlixquenses nos están viendo y yo sé que ustedes van a hacerlo mejor y con más entrega, porque es la imagen de nuestro municipio, Atlixco tiene que estar impecable, a donde vean a gente que tira basura o que hace montoneras avísenme porque ahora si se le va a aplicar el reglamento. Ya van a aplicar multas y ahora no sé qué se agarren”



También aseguró en su discurso que no tiene protegidos, y que si alguien hace o comete alguna anomalía o malas prácticas esas personas serán analizadas para ver si continúan en la administración.

Constantino Lucero Martínez, en representación de los trabajadores del departamento de limpia agradecieron el apoyo de la entrega de los uniformes, pero no dejó de lado el seguir pidiendo el apoyo, asegurando que este departamento está muy abandonado.

En entrevista, los trabajadores argumentaron que ellos ponen de su parte, pero la sociedad ahora más que nunca ha perdido esa sensibilidad y esa conciencia de no dejar basura en las calles, pareciera que lo hace apropósito y no quiere participar porque hasta se enojan y se molestan de que les dicen que no hagan montoneras, pero esperan que poco a poco, una vez que se apliquen las multas, ya puedan dejar de hacerlas.