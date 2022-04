Mi gobierno no ocultará información de Leoncio Paisano, advierte Edmundo Tlatehui

Edmundo Tlatehui señaló que no ocultará información si lo llegasen a solicitar las autoridades correspondientes respecto al caso de Leoncio Paisano.

Luego de que el ex edil de San Andrés Cholula, Leoncio Paisano Arias obtuvo su libertad ante un amparo el día martes 12 de abril, el actual alcalde Edmundo Tlatehui Percino, señaló que se mantendrá al margen de la situación señalando que son las instancias correspondientes las que determinen que sucederá con el caso de su compañero de partido.

Asimismo, Tlatehui Percino refirió que su ayuntamiento no ocultará ninguna información que sea solicitada por las autoridades correspondientes ante dicho caso, refiriendo que hoy en día toda la información es transparente y cualquier ciudadano puede tener acceso a ella.



"Nos mantendremos al margen de la situación, tenemos entendido que obtuvo su libertad el día de ayer, pero serán las instancias correspondientes las que le den seguimiento a su situación", dijo.



No ha recibido alguna notificación de la FGE por caso Leoncio Paisano

Ante los señalamientos del abogado del ex edil de San Andrés Cholula, Leoncio Paisano Arias, de una posible persecución por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) contra algunos ex integrantes de la administración del expresidente municipal, el actual alcalde Edmundo Tlatehui Percino aseguró que hasta el momento no ha recibido ninguna clase de notificación o llamado por parte de las autoridades, dando prioridad al trabajo de su gobierno al frente del municipio.

Asimismo, Tlatehui Percino refirió que en su momento resolvió los temas legales que existieron en su contra durante su campaña electoral, por lo cual, hasta el momento no ha vuelto a ser llamado por ninguna instancia desde que tomó el cargo como presidente municipal.