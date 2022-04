Edmundo Tlatehui busca incorporar 50 nuevos policías para San Andrés Cholula

El presidente municipal de San Andrés Cholula, Edmundo Tlatehui Percino reconoció que actualmente no cuenta con el número total de policías para vigilar las calles de esta localidad, sin embargo, aseguró que trabaja de manera conjunta con el Gobierno del Estado para patrullar la demarcación y dijo que prevé que en las próximas semanas se contrate a al menos 50 nuevos elementos policíacos.

En entrevista, el edil sanandreseño de extracción panista indicó que actualmente la Secretaría de Seguridad Pública opera con 50 por ciento de los policías que se requieren para patrullar todo San Andrés Cholula.

Tlatehui Percino indicó que, pese a que han tratado de incorporar un mayor número de elementos policíacos para reforzar la seguridad de municipio, esto no ha sido posible debido a que en la mayoría de los casos no pueden contratar a las personas interesadas en ser policías a razón de que no logran acreditar las pruebas de control y confianza, o la gente no concluye sus procesos de capacitación.

Pese a esta situación, el presidente municipal de San Andrés Cholula aseguró que su administración está realizando una serie de esfuerzos para incorporar a al menos 50 nuevos policías a la Secretaría de Seguridad Pública en los siguientes meses.

Asimismo, Edmundo Tlatehui indicó que, para contrarrestar la falta de elementos policíacos, el Ayuntamiento de San Andrés Cholula se encuentra trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado para realizar las labores de patrullaje por la demarcación a fin de garantizar la seguridad de los sanandreseños.