Inhabilitarán por 8 años a ex funcionarios del gobierno de Leo Paisano en San Andrés Cholula 

Tras ser acusados de complicidad en el mal uso de recursos públicos, dos de los ex funcionarios del gobierno de Leoncio Paisano Arias en San Andrés Cholula, han sido inhabilitados para poder ejercer algún cargo público durante los próximos 8 años.

De acuerdo con información obtenida a través de la plataforma nacional de Transparencia, el ex tesorero municipal Héctor López Herrera y el ex secretario general de gobernación, Daniel Anteliz Magaña, fueron sancionados para no poder trabajar como funcionarios públicos durante 8 y 7 años respectivamente.

Lo anterior tras ser señalados por infringir la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, por lo cual, la Contraloría Municipal aplicó la inhabilitación de dichos exfuncionarios durante los periodos 2021-2029 y 2021-2028.

Cabe mencionar que dichas sanciones fueron realizadas durante la administración de la ex alcaldesa morenista Karina Pérez Popoca, quién en su momento denunció ante la Auditoría Superior Estado (ASE) al gobierno del ex edil panista Leoncio Paisano por el mal uso de 42.4 millones de pesos en el ayuntamiento de San Andrés Cholula.