Revienta Norma Layón contra sus antecesores por entregar predios para escuelas sin escrituras

La actual presidenta municipal señaló directamente a los ex ediles Sabás López Montaño, Noé Peñaloza, Carlos Sánchez y Rafael Núñez

La presidenta municipal de San Martín Texmelucan, Norma Layón Aarún, reventó en contra de los ex ediles que la antecedieron al frente del Ayuntamiento de la demarcación, al asegurar que su gobierno debe dedicarse a “componer” todo lo que éstos hicieron mal como en el caso de la donación de predios a instituciones educativas, indicando que no lo hicieron de manera correcta al no entregar las escrituras de los terrenos.

Durante un evento realizado en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan, la alcaldesa morenista Norma Layón se fue en contra de los ex presidentes de Texmelucan que donaron durante sus administraciones diversos predios para la construcción de escuelas, pero no entregaron las escrituras de los terrenos.



“Es algo sumamente desagradable ser el Ayuntamiento que se dedica a zurcir o componer todo lo que los presidentes pasados hicieron mal, una vez más, nosotros tenemos el compromiso con el Tecnológico de arreglar esta mala construcción, mala no por estar así el Tecnológico si no por el procedimiento porque lo hacen siempre lo hacen al ‘ay se va’”, comentó Layón Aarún.



En este sentido, la alcaldesa texmeluquense destacó que hasta el momento no se han logrado bajar recursos por la falta de regularización en la documentación y carencia de escrituras.



“Si no hay papeles y no demuestras que son tuyos los terrenos y por ejemplo que estas instalaciones les pertenece al Tecnológico, pues no bajan los recursos para poder seguir construyendo”, precisó la alcaldesa.



Ante esto, Norma Layón señaló directamente a personajes que la antecedieron en el Ayuntamiento de San Marín Texmelucan como Sabás López Montaño, Noé Peñaloza, Carlos Sánchez y Rafael Núñez, de hacer la donación de terrenos para escuelas únicamente para quedar bien y heredando problemas a las directivas y a la actual administración municipal.



“Qué bueno que nos va a tocar a nosotros, pero que malo que el ex presidente Sabás que todo lo hizo al ‘ay se va’, igual que Carlos Sánchez, igual que Núñez, igual que Noé Peñaloza, igual que todos, por quedar bien hay se los dejo y luego ven cómo resuelven los problemas, nosotros trabajamos de una manera ordenada sumamente administrada, lo que menos queremos como seres humanos y autoridad es dejar problemas después de nuestra administración”, enfatizó.



Finalmente, Norma Layón se comprometió a entregar las escrituras de los terrenos donde está asentado el Tecnológico antes de que finalice su administración.