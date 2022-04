No se planea instalar parquímetros en San Andrés Cholula: Edmundo Tlatehui

El presidente municipal de San Andrés Cholula, Edmundo Tlatehui Percino, aseguro que por el momento no se tiene planeado instalar parquímetros en su municipio.

Esto, tras ser cuestionado si no ha considerado dicha opción tal y como lo han hecho sus homólogos de Puebla capital y San Pedro Cholula. Por lo que el edil panista indicó que por el momento no lo tiene considerado.

"No por el momento no tenemos contemplado el implementar parquímetros en el municipio, no sentimos que sea algo prioritario", dijo.