Norma Layón respalda a Mónica Escalante ante la violencia ejercida en su contra por Edgar Salomón

La presidenta municipal de San Martín Texmelucan, Norma Layón Aarun, respaldó a la regidora Mónica Escalante Fuentes luego de que ésta denunciara a Edgar Salomón Escorza por amenazas y violencia política de género, asegurando que no fomentarán la violencia y no le darán importancia a un perdedor.

Fue la tarde del martes cuando la regidora de Igualdad Sustantiva de Género de San Martín Texmelucan, Mónica Escalante, denunció una serie de ataques y agresiones en su contra por parte de Edgar Salomón, razón por la que acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE) para denunciarlo y solicitar los mecanismos de protección para las mujeres víctimas de violencia.

Al respecto, la alcaldesa de San Martín Texmelucan, Norma Layón, mostró su respaldo hacia la integrante de su Cabildo, al asegurar que el Ayuntamiento a su cargo no fomentará ningún tipo de violencia en contra de las mujeres.

Asimismo, Norma Layón evitó ahondar más en el tema al calificar como “un perdedor” a Edgar Salomón y asegurar que no se debe hablar más respecto de este personaje que cuenta con un largo historial de agresiones en contra de las mujeres.

“Si ella se siente agraviada o amenazada está en todo su derecho de hacerlo mediático y a mí no me gusta hablar de los ex candidatos porque sólo se quedan en eso, ex candidato, ex candidato, ex candidato”, indicó Norma Layón.