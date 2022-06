En Huejotzingo opera banda de extorsionadores, acecha comerciantes para cobrar derecho de piso

En el municipio de Huejotzingo opera una red de extorsionadores que acecha a los comerciantes y empresarios vigilando sus pasos para posteriormente, por la fuerza y a base de amenazas, sacarlos de sus establecimientos para realizar depósitos por concepto de cobro de derecho de piso.

Fue a través de grupos de WhatsApp en donde circuló un audio en el que se denunciaba que un comerciante de la comunidad de Santa Ana Xalmimilulco fue víctima de un grupo de presuntos extorsionadores que operan bajo este modus operandi.

En la grabación se acusa que este propietario de una tienda de abarrotes comenzó a recibir una serie de llamadas telefónicas en las que los presuntos extorsionadores le daban detalles de su actividad diaria y la de sus familiares más cercanos.

De acuerdo con el audio, los extorsionadores a bordo de una camioneta Cherokee color granito le precisaron a la víctima las características físicas y la vestimenta que en ese momento portaban su esposa y su hija, exigiéndole un depósito de efectivo a realizarse en una tienda de conveniencia.

“Estábamos mi hija y yo, y le dieron exactamente las señas de cómo estábamos. Ellos, precisamente le dijeron que estaban una camioneta Cherokee oscura y al hacer memoria y al estar barriendo afuera de la tienda a la orilla de la calle, sí había una camioneta con esas señas, pero yo no noté nada extraño y no me puse alerta”, dijo la afectada.