Tlatehui asegura que habrá más bajas dentro del ayuntamiento de San Andrés Cholula

El presidente municipal de San Andrés Cholula, Edmundo Tlatehui Percino, informó que habrá más bajas dentro de su gobierno debido a que se han detectado a funcionarios públicos no han hecho un buen servicio con la ciudadanía.

En entrevista el edil sanandreseño aseguró que, hasta el momento existen algunas áreas de su administración que no han cumplido con las expectativas de hacer un buen trabajo por y para los sanandreseños. Por lo que sin dar un número exacto confirmó que habrá más despidos en su ayuntamiento.

"Hay cosas que no me están gustando en mi gobierno debo ser sincero, existen algunas áreas que no están atendiendo de la manera correcta a la ciudadanía. Por lo que habrá más bajas en los próximos días", dijo.