Hasta que resuelvan conflicto interno, se aplicará aumento salarial para sindicalizados: Paola Angón

La presidenta municipal de San Pedro Cholula, Paola Angón Silva, reconoció que actualmente es imposible aplicar un aumento salarial a los burócratas sindicalizados del Ayuntamiento debido al conflicto que existe al interior del propio Sindicato de Trabajadores "Luis Cabrera", indicando que una vez que se resuelva esta problemática podrá realizarse este incremento.

En entrevista, la edil panista de San Pedro Cholula señaló que a pesar de su preocupación por mejorar las condiciones salariales de los miembros del sindicato de trabajadores al servicio del municipio, hasta el momento es complicado hacer cualquier tipo de movimiento debido a que los conflictos internos por los que atraviesa esta agrupación no han llegado a una solución.

"Me importa y me preocupa la situación en que actualmente se encuentran los trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento; sin embargo, no puedo dar ninguna clase de aumento salarial hasta que los problemas que existen dentro del sindicato sean resueltos", dijo Paola Angón.