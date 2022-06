Remodelación del mercado Benito Juárez en Atlixco se hará en conjunto con el INAH

La alcaldesa Ariadna Ayala indicó que esta obra está bien planeada y no se realizarán ocurrencias que pongan en riesgo el patrimonio del municipio

Debido a que Atlixco está cimentado en una zona prehispánica, la remodelación del mercado Benito Juárez no podía tener un estacionamiento subterráneo porque se debe cumplir con un proyecto de la mano con el INAH y no con ocurrencias que pongan en riesgo los recursos del municipio, reveló la presidenta municipal Ariadna Ayala al señalar que la reconstrucción y remodelación del mercado contempla al menos dos etapas.



El diálogo y amor por #Atlixco prevaleció en la mesa de trabajo que sostuve con los compañeras y compañeros del mercado Benito Juárez, gracias por su disposición y apoyo para hacer de nuestro municipio un mejor lugar.#ServirParaTransformar pic.twitter.com/1qo0d9nlaT

La presidenta explicó que esta obra tendrá dos fases iniciando por el área de comida, que es una de las zonas más importantes porque requieren de atención ya que el drenaje despide fétidos olores, por ello la obra contempla varias líneas de drenaje que permitan mejorar la situación actual de taponamientos.



“El mercado ha marcado muchas generaciones de la vida de Atlixco, y por ello es importante dignificarse desde su comportamiento de los locatarios para que no se utilice el concepto de mercado como un concepto peyorativo, pues en el mercado existe gente trabajadora y que ha luchado por sacar adelante a sus familias y merece respeto, por eso esto engloba el tener un municipio más limpio, seguro y más digno y por otra parte el que se les brinde la oportunidad de tener un mejor centro de trabajo”, mencionó la alcaldesa.



Aclaró que en esta primera etapa se comienza con la zona de comida y que tendrá un trabajo de tres meses para que se pueda cambiar todo lo necesario como piso, drenaje, techumbre, imagen, entre otros trabajos. También en la segunda etapa será la dignificación de lo demás.

Y aunque mucho se ha pedido e incluso algunos gobierno prometieron un estacionamiento subterráneo la presidente fue enfática “ocurrencias puede haber muchas, eso no puede ser porque Atlixco está cimentado en una zona prehispánica y hay que ser muy cuidadosos y serios con eso, por ello digo que ocurrencias puede haber muchas, de repente puede haber otras tantas, pero proyectos serios que permitan que no se queden obras inconclusas o que tenga que estar el INAH frenando eso es otra cosa, por eso fuimos muy cuidadosos de que los proyectos fueran revisados, validados y para no estar mal invirtiendo el recurso”.

Habrá una campaña de publicidad para que se entere la sociedad y los turistas que por tres meses estarán los comerciantes y locatarios en las instalaciones del Centro de Convenciones.