Bloqueo en la México-Puebla puede estar ligado con detención de ladrón de transporte de carga

Aunque consideró que es 'un tanto creíble' el caso de levantón de Eduardo Reyes en San Juan Tuxco, la presidenta municipal de San Martín Texmelucan, Norma Layón Aarún no descartó que los familiares de este joven fueran influenciados para cerrar la autopista México-Puebla por gente de Rene N, un presunto líder delincuencial detenido por robo a transporte de carga.

Fue durante el fin de semana cuando René N de 42 años fue detenido en la comunidad de San Rafael Tlapanalá por el delito de robo a una unidad de transporte de carga.

Ante esto, la presidenta de San Martín Texmelucan, Norma Layón Aarún dio a conocer algunas irregularidades que se presentaron sobre el tema de San Juan Tuxco considerando que no es justo que los ciudadanos hagan un desastre por algo que se presume no sucedió.

“De la nada, de un momento a otro se vayan no quisieron dialogar, no quisieron mesas de trabajo, no quisieron hacer una comisión. Pusieron las denuncias hasta la 2:40 de la mañana, la cual terminó casi a la 4:00 de la mañana”, comentó.