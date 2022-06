Alcaldesa de Texmelucan equipa a Policía Municipal: oficiales no tenían equipo ni patrullas

San Martín Texmelucan, Pue. - La presidenta de Texmelucan, Norma Layón Aarún, dio a conocer que la Secretaría de Seguridad Municipal está casi completa, ya que cuenta con 25 patrullas y 18 motopatrullas, a pesar que al ingreso de la administración pasada no contaba con unidades ni elementos.

Durante la entrega de chalecos balísticos, equipo de comunicación y una patrulla, la presidenta municipal señaló que la nueva unidad suma a 25 patrullas y 18 motopatrullas.



“Sí estamos trabajando por la seguridad del municipio y estamos trabajado desde luego para bajar el índice delictivo que se ha desatado en todo el país”.

“Les quiero decir que es el área con mayor rotación de personas por obvias razones, las personas que son denunciantes por la ciudadanía ante la contraloría y ante asuntos internos del ayuntamiento, desde luego se someten a una investigación y si cometieron algún delito a falta se le da una falta administrativa o se da de baja” comentó la alcaldesa.



En este sentido la alcaldesa texmeluquense destacó que se debe de contar con elementos honestos y que tengan la camiseta bien puesta, “desde luego no estamos de acuerdo con la corrupción, no estamos de acuerdo con la violencia no estamos de acuerdo con la delincuencia y vamos por todos aquellos que necesitan estar en la cárcel”.

Finalmente, Norma Layón Aarún destacó que desde su ingreso encontró a policías sin equipamiento y unidades, con acciones sólidas y concretas se han ido revirtiendo, pero es un trabajo que no se termina.